За минувшие выходные в Ивановской области выявили 35 нетрезвых водителей





В минувшие выходные на дорогах ивановской области прошли массовые проверки. В ходе рейдов сотрудники ДПС выявили 35 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения водителю грозит уголовная ответственность.

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