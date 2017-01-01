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сегодня, 15:13
За минувшие выходные в Ивановской области выявили 35 нетрезвых водителей
В минувшие выходные на дорогах ивановской области прошли массовые проверки. В ходе рейдов сотрудники ДПС выявили 35 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения водителю грозит уголовная ответственность.
ключевые слова: ГИБДД водители алкоголь массовые проверки
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