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сегодня, 14:53
Савинского «черного лесоруба» второй раз ловят на незаконной лесозаготовке
Злоумышленник причинил лесному хозяйству ущерб на 38 тысяч рублей
На территории Савинского района у деревни Нева сотрудники полиции выявили и задокументировали факт незаконной порубки 40 берёз. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила порядка 38 тысяч рублей.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что незаконную вырубку деревьев совершил 48-летний безработный житель поселка Савино, ранее судимый за аналогичное преступление», - говорится в сообщении пресс-служба УМВД по Ивановской области.
В отношении «черного лесоруба» возбуждено уголовное дело.
ключевые слова: деревья незаконная вырубка "черный лесоруб"
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