Савинского «черного лесоруба» второй раз ловят на незаконной лесозаготовке

Злоумышленник причинил лесному хозяйству ущерб на 38 тысяч рублей





На территории Савинского района у деревни Нева сотрудники полиции выявили и задокументировали факт незаконной порубки 40 берёз. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила порядка 38 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что незаконную вырубку деревьев совершил 48-летний безработный житель поселка Савино, ранее судимый за аналогичное преступление», - говорится в сообщении пресс-служба УМВД по Ивановской области.

В отношении «черного лесоруба» возбуждено уголовное дело.

поделиться ссылкой:

