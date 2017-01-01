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В Ивановской области при поддержке спецназа «Гром» задержана группа любителей конопли
Теперь молодым людям за незаконное хранение наркотиков грозит до 10 лет тюрьмы - ФОТО
В полицию поступила оперативная информация о том, что житель Родников на заброшенной ферме выращивает коноплю. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками УНК УМВД России по Ивановской области при силовой поддержке спецназа «Гром» выехали в указанное место, где с поличным задержали троих молодых людей 27, 28 и 30 лет. В руках у них были пакеты, в которых находились листья конопли.
В ходе работы с задержанными полицейские установили, что один из фигурантов выращивал коноплю с начала лета и к августу успел культивировать 170 кустов наркосодержащего растения.
В настоящее время по факту незаконного хранения наркотиков в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Им грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: пресс-служба регионального УМВД
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Так ведь и выращивали экологичестки чистую. Это ведь не спайс, не героин.
Что, испугались конкурентов, милицейские?