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Новости

сегодня, 14:44

В Ивановской области при поддержке спецназа «Гром» задержана группа любителей конопли

Теперь молодым людям за незаконное хранение наркотиков грозит до 10 лет тюрьмы - ФОТО


В полицию поступила оперативная информация о том, что житель Родников на заброшенной ферме выращивает коноплю. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками УНК УМВД России по Ивановской области при силовой поддержке спецназа «Гром» выехали в указанное место, где с поличным задержали троих молодых людей 27, 28 и 30 лет. В руках у них были пакеты, в которых находились листья конопли.

В ходе работы с задержанными полицейские установили, что один из фигурантов выращивал коноплю с начала лета и к августу успел культивировать 170 кустов наркосодержащего растения.

В настоящее время по факту незаконного хранения наркотиков в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

ключевые слова: наркотики конопля полиция спецназ
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Коноплевед								
							
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  • сегодня, 15:15
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							Да чтож это такое, ктоже собирает эту ботву? Шишки нужно брать. А теперь на этой соломе попались. 
    
Так ведь и выращивали экологичестки чистую. Это ведь не спайс, не героин. 
    
Что, испугались конкурентов, милицейские? 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коноплевед								
							
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  • 58 минут назад
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										0
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							Да, и в сушеном виде там даже на крупный не набрать, а по содержанию ТГК вообще мизер. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 16 минут назад
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										0
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							Ментам денег не дали, теперь будут по этапу носки курить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 4 минуты назад
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							блин, парни хотели веселья...а им кайф обломили								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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