В Ивановской области при поддержке спецназа «Гром» задержана группа любителей конопли

Теперь молодым людям за незаконное хранение наркотиков грозит до 10 лет тюрьмы - ФОТО





В полицию поступила оперативная информация о том, что житель Родников на заброшенной ферме выращивает коноплю. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками УНК УМВД России по Ивановской области при силовой поддержке спецназа «Гром» выехали в указанное место, где с поличным задержали троих молодых людей 27, 28 и 30 лет. В руках у них были пакеты, в которых находились листья конопли.

В ходе работы с задержанными полицейские установили, что один из фигурантов выращивал коноплю с начала лета и к августу успел культивировать 170 кустов наркосодержащего растения.

В настоящее время по факту незаконного хранения наркотиков в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Фото: пресс-служба регионального УМВД