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24 минуты назад
В Иванове пройдут соревнования по прыжкам в воду на велосипедах
20 августа в областном центре состоится VI турнир по прыжкам в воду на велосипедах. Соревнования по фан-джампингу пройдут в парке 1905 года. Начало – в 13.00.
ключевые слова: велосипед вода прыжки фан-джампинг турнир
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