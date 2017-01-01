В Иванове пройдут соревнования по прыжкам в воду на велосипедах





20 августа в областном центре состоится VI турнир по прыжкам в воду на велосипедах. Соревнования по фан-джампингу пройдут в парке 1905 года. Начало – в 13.00.

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