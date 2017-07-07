В Иванове завершена доследственная проверка по сообщению о неоказании помощи бомжу





Следственное Управление СК России по Ивановской области провело процессуальную проверку по сообщению в СМИ о неоказании лицу без определённого места жительства медицинской и социальной помощи.

Напомним, речь в публикациях шла о бомже с ампутированными пальцами ног, обнаруженного у мусорных контейнеров на улице Ермака в Иванове, и которого, по словам местных жителей, ни одна социальная и медицинская организация не принимает.

В ходе доследственной проверки было установлено, что мужчина, 1965 года рождения, ранее судим, не работает, отношения с женой и родственниками не поддерживает, злоупотребляет спиртным, паспорт потерял в 2014 году.

В феврале 2017 года он обратился в «Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения» и был признан нуждающимся в социальном обслуживании. Является получателем услуг в отделении ночного пребывания лиц БОМЖ и периодически получал социальные услуги (ему выдавались продукты питания и вещи).

В конце 2016 года и начале 2017 года мужчина находился на лечении в хирургическом отделении больницы им. Куваевых, выписан с выздоровлением. В мае и июне 2017 года проходил лечение в хирургическом отделении 1-ой городской клинической больницы. Кроме того, до появления сообщения в СМИ ему неоднократно оказывалась помощь скорой медицинской помощи по вызовам неравнодушных граждан.

«По результатам проведённой проверки принято решение о направлении материала доследственной проверки по подследственности в ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ивановской области.

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