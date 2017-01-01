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Новости

сегодня, 13:14

Детские поликлиники в Иванове объединяют со взрослыми больницами


С начала августа текущего года детская поликлиника № 8 (г. Иваново, ул. Ермака, д. 5) вошла в состав Ивановской клинической больницы им. Куваевых. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Ивановской области Сергей Аминодов. Напомним, ранее это учреждение входило в состав детской городской клинической больницы № 1.

Амбулаторно-поликлиническую помощь детям в областном центре оказывают 6 детских поликлиник. Сергей Аминодов отметил, что присоединение детской поликлиники № 8, которая обслуживает более 10 тысяч человек, к крупному медицинскому центру - Куваевской больнице, позволит использовать диагностическую базу «взрослой» больницы для обслуживания маленьких пациентов.

«С точки зрения удобства для детского населения осложнений не предвидится, пациенты будут получать амбулаторно-поликлиническую помощь по тем же адресам, что и сейчас», - сообщил руководитель облздрава. Переподчинение не отразится на организации работы детской поликлиники № 8. Число врачей, сестер и других медицинских работников не уменьшится.

В региональном департаменте здравоохранения подчеркнули, что в городских больницах, в состав которых входят и детские, и взрослые поликлиники (сейчас - это городские клинические больницы № 1, № 3, № 7) успешнее решаются проблемы кадрового дефицита врачей-специалистов, эффективнее используется диагностическое и лечебное оборудование, улучшается маршрутизация больных.

В планах департамента здравоохранения до конца года создать детскую поликлинику в структуре городской клинической больницы № 4, которая в настоящее время оказывает первичную медико-санитарную помощь только взрослому населению. Для этого будет осуществлено объединение данного учреждения с детской городской поликлиникой № 6. Кроме того, планируется объединение детских городских клинических больниц № 1 и № 5 г. Иваново с сохранением всей лечебной структуры.



ключевые слова: поликлиника больница дети
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 49 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Да вообще позакрывать все больницы надо. И храмов построить. Молитесь - и будете здоровы. А то все какие то полумеры.
    
И школы туда же. Оставить один РГФ в универе - невест ученых выращивать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Георгий Филимонов								
							
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  • 25 минут назад
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										+1
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							Дооптимизируетесь, идиоты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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