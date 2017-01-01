Детские поликлиники в Иванове объединяют со взрослыми больницами





С начала августа текущего года детская поликлиника № 8 (г. Иваново, ул. Ермака, д. 5) вошла в состав Ивановской клинической больницы им. Куваевых. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Ивановской области Сергей Аминодов. Напомним, ранее это учреждение входило в состав детской городской клинической больницы № 1.

Амбулаторно-поликлиническую помощь детям в областном центре оказывают 6 детских поликлиник. Сергей Аминодов отметил, что присоединение детской поликлиники № 8, которая обслуживает более 10 тысяч человек, к крупному медицинскому центру - Куваевской больнице, позволит использовать диагностическую базу «взрослой» больницы для обслуживания маленьких пациентов.

«С точки зрения удобства для детского населения осложнений не предвидится, пациенты будут получать амбулаторно-поликлиническую помощь по тем же адресам, что и сейчас», - сообщил руководитель облздрава. Переподчинение не отразится на организации работы детской поликлиники № 8. Число врачей, сестер и других медицинских работников не уменьшится.

В региональном департаменте здравоохранения подчеркнули, что в городских больницах, в состав которых входят и детские, и взрослые поликлиники (сейчас - это городские клинические больницы № 1, № 3, № 7) успешнее решаются проблемы кадрового дефицита врачей-специалистов, эффективнее используется диагностическое и лечебное оборудование, улучшается маршрутизация больных.

В планах департамента здравоохранения до конца года создать детскую поликлинику в структуре городской клинической больницы № 4, которая в настоящее время оказывает первичную медико-санитарную помощь только взрослому населению. Для этого будет осуществлено объединение данного учреждения с детской городской поликлиникой № 6. Кроме того, планируется объединение детских городских клинических больниц № 1 и № 5 г. Иваново с сохранением всей лечебной структуры.

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