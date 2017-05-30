Суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Андрею Кабанову





Завтра в Ивановском областном суде начнется рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Андрею Кабанову. В апреле 2017 года его признали виновным в получении взяток и осудили к 8 с половиной годам лишения свободы.

Друзья, коллеги, единомышленники и знакомые из разных районов области посчитали приговор бывшему зампреду правительства суровым и инициировали сбор подписей. Отдельные письма в защиту Андрея Кабанова направляют его адвокатам и в суд представители научной общественности из других городов. На сегодняшний день собрано уже более 700 подписей. Авторы понимают, что обращение к суду апелляционной инстанции не имеет юридического значения и просят просто по-человечески разобраться в деле и рассмотреть возможность максимального смягчения наказания. Говорят о воспитательной, а не карательной функции суда.

Напомним, на приговор было подано 5 апелляционных жалоб. Помимо Кабанова и адвокатов, их подали две свидетельницы, бывшие коллеги зампреда, чьи показания суд первой инстанции поставил под сомнение.

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