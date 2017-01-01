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Новости

31 минуту назад

В Ивановской области гость до смерти забил хозяина дома подлокотником от кресла

Возбуждено уголовное дело


Преступление было совершено 2 августа 2017 года в селе Порздни Лухского района. У 43-летнего местного жителя в гостях находился 53-летний мужчина. Во время распития спиртных напитков между приятелями произошел конфликт. Во время ссоры нетрезвый гость схватил деревянный подлокотник от кресла и стал наносить хозяину дома удары по голове. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму, множественные ушибленные раны, от которых он скончался на месте.

Подозреваемый в преступлении был задержан. В настоящее время он заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: убийство следствие
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									AleXXX								
							
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  • 29 минут назад
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							Лух криминальная  столица Ивановской области, то в Благовещенье завалят кого и в реку,то в гостях по голове, чё то не так с профилактикой преступности. Обычно Лухский район славился отсутствием криминала. А Вы что думаете?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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