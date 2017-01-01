Новости
31 минуту назад
В Ивановской области гость до смерти забил хозяина дома подлокотником от кресла
Возбуждено уголовное дело
Преступление было совершено 2 августа 2017 года в селе Порздни Лухского района. У 43-летнего местного жителя в гостях находился 53-летний мужчина. Во время распития спиртных напитков между приятелями произошел конфликт. Во время ссоры нетрезвый гость схватил деревянный подлокотник от кресла и стал наносить хозяину дома удары по голове. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму, множественные ушибленные раны, от которых он скончался на месте.
Подозреваемый в преступлении был задержан. В настоящее время он заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 338
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- AleXXX29 минут назадЛух криминальная столица Ивановской области, то в Благовещенье завалят кого и в реку,то в гостях по голове, чё то не так с профилактикой преступности. Обычно Лухский район славился отсутствием криминала. А Вы что думаете?