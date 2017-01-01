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54 минуты назад
Продолжаются поиски ивановца, пропавшего больше двух месяцев назад
ФОТО, ПРИМЕТЫ
В Иванове продолжаются поиски 33-летнего Орлова Николая Викторовича. 2 июня 2017 года он вышел из дома, расположенного в местечке Минеево, и до настоящего времени не вернулся.
ПРИМЕТЫ: рост 173 см, волосы светло-русые, телосложение среднее.
БЫЛ ОДЕТ: куртка кожаная тёмно-коричневая, толстовка чёрная с белым орлом на груди, джинсы синие, кроссовки тёмные.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на левой руке татуировка в виде скорпиона.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, сообщать информацию по телефонам: 8-800-700-54-54 или 02, 112 (2).
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