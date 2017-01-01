Новости
сегодня, 11:51
Губернатор Павел Коньков примет участие в совещании у Дмитрия Медведева по вопросу сохранения Волги
8 августа состоится совещание под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева по вопросу сохранения и рационального использования реки Волги. Мероприятие пройдет в Волгограде. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в совещании примет участие губернатор Ивановской области Павел Коньков.
ключевые слова: Дмитрий Медведев Павел Коньков река Волга
- оцените новость:
-
(0)
- 347
- 0