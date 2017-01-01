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сегодня, 11:51

Губернатор Павел Коньков примет участие в совещании у Дмитрия Медведева по вопросу сохранения Волги


8 августа состоится совещание под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева по вопросу сохранения и рационального использования реки Волги. Мероприятие пройдет в Волгограде. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в совещании примет участие губернатор Ивановской области Павел Коньков.



ключевые слова: Дмитрий Медведев Павел Коньков река Волга
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