Губернатор Павел Коньков примет участие в совещании у Дмитрия Медведева по вопросу сохранения Волги





8 августа состоится совещание под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева по вопросу сохранения и рационального использования реки Волги. Мероприятие пройдет в Волгограде. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в совещании примет участие губернатор Ивановской области Павел Коньков.

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