Студентка ивановского художественного училища вошла в «Творческую команду страны»





С 18 по 26 августа в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» в Крыму пройдет смена «Творческая команда страны». В ее работе примет участие победительница Всероссийского конкурса молодежных проектов форума студентка 2 курса Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина Ксения Кузьмина.

Напомним, что с 11 по 17 июля текущего года студенты ивановского художественного училища уже принимали участие в форуме «Таврида» в рамках смены «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы» и стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов.

В число победителей вошло два проекта:

- проект студентки 2 курса Ксении Кузьминой, целью которого является развитие творческих способностей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья;

- проект «Дайте цвета» - студента 2 курса отделения «Дизайн» Александра Гущина. Его цель – роспись всевозможных подстанций и остановок на центральных улицах города на социальные и исторические темы: экология, семья, любовь, доброта, нравственность, история определённых зданий и улиц.

Учащиеся получили гранты по 100 тысяч рублей на осуществление своих идей.

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