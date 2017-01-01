Водитель впал в кому в результате ДТП в Вичугском районе

Пассажирка получила перелом лучевой кости – ФОТО





Серьезная автоавария произошла 4 августа около 16.40 на 3-м километре автодороги Вичуга-Старая Вичуга. 56-летний водитель автомобиля «Пежо 206» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшейся во встречном направлении «Ладой Калиной».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали два человека:

- водитель «Пежо» с травмами головы, тупой травмой грудной клетки, в коме III степени доставлен в Кинешемскую ЦРБ;

- пассажирка «Лады», женщина 1965 г.р. с переломом лучевой кости доставлена в Вичугскую ЦРБ.

У водителей взяты анализы на исследование.



Фото: УГИБДД



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