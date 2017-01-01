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53 минуты назад
В Иванове посетитель питейного заведения обокрал барменшу
Полиция задержала злоумышленника
В одном из ивановских питейных заведений произошла кража. Посетитель попросил барменшу налить ему воды. А когда девушка, отвернувшись, стала выполнять его просьбу, мужчина похитил из-за барной стойки дорогостоящий сотовый телефон. Затем преспокойно выпив воду, злоумышленник вышел из бара.
Обнаружив пропажу, девушка обратилась в полицию. И вскоре оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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