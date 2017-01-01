Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

53 минуты назад

В Иванове посетитель питейного заведения обокрал барменшу

Полиция задержала злоумышленника


В одном из ивановских питейных заведений произошла кража. Посетитель попросил барменшу налить ему воды. А когда девушка, отвернувшись, стала выполнять его просьбу, мужчина похитил из-за барной стойки дорогостоящий сотовый телефон. Затем преспокойно выпив воду, злоумышленник вышел из бара.

Обнаружив пропажу, девушка обратилась в полицию. И вскоре оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража бар полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 454
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации