В Ивановской области сын зарезал отца

Возбуждено уголовное дело





2 августа в селе Ново-Талицы Ивановского района между отцом и сыном, проживавшими вместе, произошел конфликт. Во время ссоры 43-летний мужчина схватил нож и ударил им своего 73-летнего отца в голень, после чего скрылся. От полученной травмы пенсионер через непродолжительное время скончался на месте происшествия.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области. Подозреваемый задержан.

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