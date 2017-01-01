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Новости

сегодня, 10:20

В Ивановской области сын зарезал отца

Возбуждено уголовное дело


2 августа в селе Ново-Талицы Ивановского района между отцом и сыном, проживавшими вместе, произошел конфликт. Во время ссоры 43-летний мужчина схватил нож и ударил им своего 73-летнего отца в голень, после чего скрылся. От полученной травмы пенсионер через непродолжительное время скончался на месте происшествия.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области. Подозреваемый задержан.



ключевые слова: нож ранение гибель
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