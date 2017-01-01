Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 7 августа





По сообщению ивановской мэрии, сегодня будут вестись работы по капитальному ремонту дорог на улицах Революционной (устройство выравнивающего слоя) и Станкостроителей (укладка щебня, разработка корыта под дорожную одежду).

В рамках капитального ремонта Вокзальной площади будет продолжена прокладка труб и линии электроснабжения, вывоз рельсов и шпал трамвайных путей, а также снесенных аварийных деревьев.

Ремонт тротуаров продолжится на улице Бубнова (у дома 47), Рабфаковской, Наговицыной-Икрянистовой и Летчика Лазарева.

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План работ может быть скорректирован в зависимости от погодных условий.