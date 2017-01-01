В Ивановской области молодой человек упал с мопеда и погиб





Трагедия произошла 5 августа около 05.20 на улице Энгельса в Наволоках. 28-летний молодой человек, находясь за рулем мопеда «Орион», потерял управление и упал. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, от полученных травм парень скончался на месте происшествия.



Напомним, 3 августа 43-летний мопедист погиб в поселке Новописцово Вичугского района. Он также не справился с управлением и упал с моста в реку.

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