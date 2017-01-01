Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

5 минут назад

В Иванове байкер улизнул от экипажа ДПС

ВИДЕО


В соцсетях бурно обсуждают видео, на котором мотоциклист не подчиняется требованию дорожных полицейских об остановке, ловко объезжает служебную машину и удирает от сотрудников ГИБДД. Полицейская машина разворачивается и пускается в погоню. 

Именно этот факт и вызвал бурную реакцию интернет-пользователей. Зачем машина ДПС начала преследование байкера, если это, по сути, бесполезно и даже опасно для дорожной ситуации? Тем более что, как утверждают комментаторы, в Госавтоинспекции существует негласное правило не гоняться на машинах за мотоциклистами?

Дорожный инцидент произошел на улице Степанова в Иванове.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер



  • оцените новость:
  • (0)
  • 29
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации