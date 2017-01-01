В Иванове байкер улизнул от экипажа ДПС

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В соцсетях бурно обсуждают видео, на котором мотоциклист не подчиняется требованию дорожных полицейских об остановке, ловко объезжает служебную машину и удирает от сотрудников ГИБДД. Полицейская машина разворачивается и пускается в погоню.

Именно этот факт и вызвал бурную реакцию интернет-пользователей. Зачем машина ДПС начала преследование байкера, если это, по сути, бесполезно и даже опасно для дорожной ситуации? Тем более что, как утверждают комментаторы, в Госавтоинспекции существует негласное правило не гоняться на машинах за мотоциклистами?

Дорожный инцидент произошел на улице Степанова в Иванове.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер

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