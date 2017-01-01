На редактора сайта IvanovoNews совершено нападение

Из-за, якобы, похищения девушки





Сегодня вечером на редактора сайта ivanovonews.ru Андрея Полякова было совершено нападение. Вот что он сам рассказал об инциденте.

«Все произошло примерно в 5 часов вечера. Я работал за компьютером в своей квартире, готовя к публикации на сайте новость и видео о том, как байкер в Иванове улизнул от экипажа ДПС (чуть позже – выложу). В этот момент в дверь начали громко стучать, я бы даже сказал – долбиться. Естественно, я поспешил открыть, чтобы узнать, кто это так ко мне ломиться. На пороге, шатаясь, стоял огромный молодой детина, лет 25, на вид – ну, очень пьяный. «Кто вы и в чем дело?», - спросил я его. Он выставил кулаки вперед и угрожающе произнес: «Где моя сестра (назвал имя фамилию и отчество)? Ты ее похитил». Немного ошалев от услышанного, я ответил, что никакой такой Светланы (имя изменено) я не знаю, и, вероятно, молодой человек просто ошибся адресом. Бывает. И стал закрывать дверь. Вот тут все и началось…

Парень выставил ногу так, чтобы дверь не закрылась и начал требовать впустить его в квартиру, иначе он выломает дверь и все тут разнесет. Отмечу, что детина этот не выражался нецензурно – он просто говорил матом. Кое-как мне все-таки удалось отпихнуть неадекватного визитера и закрыть дверь. И я сразу предупредил его, что если он не перестанет ломиться в квартиру, я вызову полицию. На что услышал ответ: «Вызывай. Я сам из полиции. И я все равно не уйду, вышибу дверь, достану тебя и прибью». Тогда я решил узнать, что же произошло с его сестрой, и почему он решил, что я тут в чем-то замешен. Бесполезно. Ничего внятного в ответ не услышал, только – брань и оскорбления. И тут парень начал вышибать мою дверь, со всей дури колотя по ней руками и ногами. Мне ничего не оставалось, как вызвать полицию. Я набрал 112, меня переключили на дежурную часть, и я сообщил, что в мою квартиру ломится неизвестный, угрожая расправой. В «дежурке» сказали: ждите, наряд отправлен.

А дверь, между тем (не железная), уже, можно сказать, трещала по швам. Я решил до приезда полиции, что называется, заболтать «взломщика» - потянуть время. Прекратить все быстро и оказать вооруженное сопротивление я посчитал лишним. Но все было тщетно – переговоры через дверь ни к чему не приводили. Парень продолжал ломиться в дверь и выкрикивать угрозы на весь подъезд.

Вот тут хотелось бы особо сказать о моих «добрых» соседях по лестничной площадке. В глазок я увидел, как пара пенсионеров - моих соседей, - которые меня прекрасно знают, входят в свою квартиру. На всякий случай я попросил их через дверь, чтобы они вызвали полицию, сказав: вы же сами видите, что какой-то неадекват ломится ко мне и угрожает. Те поспешили молча и быстренько закрыться в своей «крепости», и, конечно, как позже выяснилось, никакую полицию не вызвали. Ну, да Бог им, таким соседям, судья…

Между тем пьяный громила решил сменить тактику. «Выходи, - заорал он, - мы сначала по…им, а потом я тебя вырублю. И все». И тогда я принял решение…

Я согласился выйти поговорить (время до приезда полиции надо было еще как-то тянуть). Но как только я приоткрыл дверь, агрессор ворвался в мою квартиру и буквально снес меня, навалившись всем весом и обхватив своими ручищами мои ноги. Завязалась потасовка. В итоге мне удалось вырваться и выскочить в подъезд. В домашнем халате и тапочках я выбежал на улицу. Наряда еще не было. Тогда я кинулся к отделению полиции, что находится буквально через дорогу. Но там никого не оказалось.

А когда через минуту я вернулся к своему подъезду, увидел, что во дворе с напавшим на меня разговаривают двое сотрудников полиции – наряд все-таки прибыл.

В итоге, как выяснилось, этот неадекватный молодой человек, перепутал адреса. И ломился в мою квартиру и напал на меня, будучи уверенным, что я насильно укрываю его сестру.

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, - сказали мне полицейские, -». Я немного подумал, посмотрел на присмиревшего вдруг амбала и ответил – нет. Вот такая сегодня приключилась со мной история».