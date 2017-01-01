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57 минут назад
В Иванове в сауне гостиницы произошел пожар
К тушению привлекались 30 человек и 11 единиц техники
Вчера около 8 часов вечера на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на территории гостиничного комплекса «Сосновый бор», расположенного на улице Любимова в Иванове. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило горение сауны – отдельно стоящего здания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 30 человек и 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
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