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Новости

57 минут назад

В Иванове в сауне гостиницы произошел пожар

К тушению привлекались 30 человек и 11 единиц техники


Вчера около 8 часов вечера на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на территории гостиничного комплекса «Сосновый бор», расположенного на улице Любимова в Иванове. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило горение сауны – отдельно стоящего здания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 30 человек и 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.



ключевые слова: пожар гостиница сауна МЧС
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