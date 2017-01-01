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сегодня, 20:01
В Иванове впервые пройдет Кубок России по всестилевому каратэ
Кубок России по всестилевому каратэ впервые состоится в Иванове. Соревнования пройдут 4 ноября на площадке ФОК «Факел». По их итогам будет формироваться сборная России по всестилевому каратэ.
В турнире примут участие сильнейшие взрослые спортсмены более чем из 50 регионов страны.
«Выбор Министерством спорта именно города Иваново как площадки для проведения Кубка России обусловлен тем, что ивановская команда показывает устойчивые высокие результаты на протяжении нескольких лет, занимая третье командное место на чемпионате России», - прокомментировали в ивановской мэрии.
ключевые слова: спорт каратэ Кубок России
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