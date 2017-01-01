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Новости

сегодня, 18:30

Ивановцев вдохновило выступление муфтия шейха Равиля Гайнутдина

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В Казани проходит VI съезд Всемирного конгресса татар. Активное участие в его работе принимает и ивановская делегация.

«Нас вдохновило выступление лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина, который подчеркнул, что сегодня идет процесс «возрождение к жизни исторической памяти татарского народа». Нам отрадно отмечать, что мы также работаем в этом направлении», - цитирует сайт «Мусульмане России» слова председателя Духовного управления мусульман Фярита Ляпина.

Отметим, что в рамках съезда ивановская делегация встретилась с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым.

Фото: «Мусульмане России»



ключевые слова: татары мусульмане конгресс съезд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Опять ? Ханство ещё возродите. Царизм уже шагает по России.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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