Ивановцев вдохновило выступление муфтия шейха Равиля Гайнутдина

ФОТО







В Казани проходит VI съезд Всемирного конгресса татар. Активное участие в его работе принимает и ивановская делегация.

«Нас вдохновило выступление лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина, который подчеркнул, что сегодня идет процесс «возрождение к жизни исторической памяти татарского народа». Нам отрадно отмечать, что мы также работаем в этом направлении», - цитирует сайт «Мусульмане России» слова председателя Духовного управления мусульман Фярита Ляпина.

Отметим, что в рамках съезда ивановская делегация встретилась с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым.

Фото: «Мусульмане России»

поделиться ссылкой:

