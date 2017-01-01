Новости
сегодня, 18:30
Ивановцев вдохновило выступление муфтия шейха Равиля Гайнутдина
ФОТО
В Казани проходит VI съезд Всемирного конгресса татар. Активное участие в его работе принимает и ивановская делегация.
«Нас вдохновило выступление лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина, который подчеркнул, что сегодня идет процесс «возрождение к жизни исторической памяти татарского народа». Нам отрадно отмечать, что мы также работаем в этом направлении», - цитирует сайт «Мусульмане России» слова председателя Духовного управления мусульман Фярита Ляпина.
Отметим, что в рамках съезда ивановская делегация встретилась с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым.
Фото: «Мусульмане России»
ключевые слова: татары мусульмане конгресс съезд
- оцените новость:
-
(0)
- 175
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Помидоринасегодня, 18:46Хорошее дело!
-
- Ося Бендер40 минут назадОпять ? Ханство ещё возродите. Царизм уже шагает по России.
Новость дня
сегодня, 15:38В Ивановской области проводится проверка по фактам финансовых махинаций на выборах в Госдуму
-
(0)
- 1211
сегодня, 11:51В Иванове 15-летний мотоциклист с пассажиркой на большой скорости врезался в маршрутку
ВИДЕО жуткого столкновения
-
(1)
- 4663
сегодня, 11:30Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области
В настоящее время работоспособность интернет-ресурсов восстановлена
-
(2)
- 975