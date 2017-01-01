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В Ивановской области появились мошенники, представляющиеся сотрудниками Роспотребнадзора
Аферисты звонят предпринимателям и предлагают свое покровительство за денежное вознаграждение
Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, что на территории Ивановской области имеют место случаи телефонных обращений к предпринимателям неизвестных граждан, представляющихся сотрудниками управления. Звонящие обещают за денежное вознаграждение оказывать содействие и покровительство при проведении проверочных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов.
«Управление Роспотребнадзора по Ивановской области заявляет, что подобные действия неизвестных граждан являются мошенническими и не имеющими ничего общего с деятельностью управления».
Информация о каждом таком случае направляется в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
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