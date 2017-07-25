Добровольцы ПСО «Лиза Алерт Иваново» сняли клип о поиске заблудившейся в лесу бабушки

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Добровольцы поисково-спасательного отряда сняли и смонтировали видеоролик о поиске 86-летней жительницы деревни Игрищи Фурмановского района Бурыкиной Зои Александровны. Напомним, 25 июля 2017 года бабушка ушла в лес за грибами в сторону деревни Жуково и пропала. Сотового телефона с собой не было, спичек тоже. Было известно, что у нее тугоухость и бывают провалы в памяти.

Старушку искали всю ночь и в конце концов нашли, вывели из леса и передали медикам. Как это было – смотрите в клипе.

Видео с youtube.com – Борис Анисимов

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