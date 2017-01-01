На Рубское озеро нагрянули с проверкой





Сегодня, 4 августа, сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области, комитета по лесному хозяйству региона, администрации Тейковского района и правоохранительных органов провели совместную выездную проверку соблюдения охранного режима памятника природы «Озеро Рубское».

В ходе рейда был проверен так называемый Ивановский пляж.

Напомним, в 50-метровой зоне от линии уреза воды запрещён проезд и стоянка автомобилей вне дорог общего пользования; мойка транспортных средств; разведение костров; разбивка палаточных лагерей; оставление мусора, стихийных свалок; сжигание травы и опавшей листвы, использование моторизированных маломерных судов.

О результатах рейда и реакции отдыхающих на внезапную проверку смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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