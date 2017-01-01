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46 минут назад
В Иванове пройдет турнир по парковому волейболу
Соревнования будут посвящены Дню физкультурника
12 августа в ивановском парке им. Степанова состоится турнир по парковому волейболу, посвященный Дню физкультурника России. Соревнования проводятся среди мужских и женских команд, в состав которых входят 4 игрока. Начало турнира – в 11.00.
ключевые слова: парковый волейбол турнир
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