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сегодня, 15:38
В Ивановской области проводится проверка по фактам финансовых махинаций на выборах в Госдуму
Как сообщает сайт VichugaNews.ru, в одном из населенных пунктов Вичугского района правоохранители проводят проверку деятельности председателя участковой избирательной комиссии.
По данным ресурса, женщина, являясь председателем УИК на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года, подозревается в использовании служебного положения, подделке финансовых документов и присвоении бюджетных средств. Деньги, которые председатель якобы присвоила себе, предназначались для выплаты зарплаты другим членам избирательной комиссии.
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Комментарии (4)
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- Alexander Umnikovсегодня, 15:46В стране, где Основным законом является Конституция, а не желание жуликов и воров сохранить возможность жуликовать и воровать, результаты выборов были бы отменены.
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- Ося Бендер36 минут назадПлюсую.V
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- ld51515 минут назадСами выборы здесь не пределах. Она являлась работодателем и не дала з.п. своим сотрудникам. БАРСы любят голосящие заголовки.
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- Медведь18 минут назад"Не поделилась" - основной диагноз обвиняемых в присвоении бюджетных средств
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