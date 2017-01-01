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Новости

сегодня, 15:38

В Ивановской области проводится проверка по фактам финансовых махинаций на выборах в Госдуму


Как сообщает сайт VichugaNews.ru, в одном из населенных пунктов Вичугского района правоохранители проводят проверку деятельности председателя участковой избирательной комиссии.

По данным ресурса, женщина, являясь председателем УИК на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года, подозревается в использовании служебного положения, подделке финансовых документов и присвоении бюджетных средств. Деньги, которые председатель якобы присвоила себе, предназначались для выплаты зарплаты другим членам избирательной комиссии.



ключевые слова: Госдума выборы УИК скандал
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 15:46
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							В стране, где Основным законом является Конституция, а не желание жуликов и воров сохранить возможность жуликовать и воровать, результаты выборов были бы отменены.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • 36 минут назад
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    • 
										+1
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							Плюсую.V								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ld515								
							
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  • 15 минут назад
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										0
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							Сами выборы здесь не пределах. Она являлась работодателем и не дала з.п. своим сотрудникам. БАРСы любят голосящие заголовки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 18 минут назад
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										0
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							"Не поделилась" - основной диагноз обвиняемых в присвоении бюджетных средств								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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