В Ивановской области проводится проверка по фактам финансовых махинаций на выборах в Госдуму





Как сообщает сайт VichugaNews.ru, в одном из населенных пунктов Вичугского района правоохранители проводят проверку деятельности председателя участковой избирательной комиссии.

По данным ресурса, женщина, являясь председателем УИК на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года, подозревается в использовании служебного положения, подделке финансовых документов и присвоении бюджетных средств. Деньги, которые председатель якобы присвоила себе, предназначались для выплаты зарплаты другим членам избирательной комиссии.

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