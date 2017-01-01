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7 минут назад
В Ивановской области уволенный чиновник бьется за восстановление в должности
Из администрации Заволжского района в связи с сокращением штата был уволен муниципальный служащий. Однако гражданин так хотел быть чиновником, что обратился в суд с иском о восстановлении его в должности.
Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что истец был уволен на законных основаниях, без каких-либо нарушений Трудового кодекса РФ.
Но и это не остановило экс-чиновника, и он обжаловал решение суда в апелляционном порядке.
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Комментарии (1)
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- Ili ya3 минуты назадОн не один, многих повыкидывали.
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