В Ивановской области уволенный чиновник бьется за восстановление в должности





Из администрации Заволжского района в связи с сокращением штата был уволен муниципальный служащий. Однако гражданин так хотел быть чиновником, что обратился в суд с иском о восстановлении его в должности.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что истец был уволен на законных основаниях, без каких-либо нарушений Трудового кодекса РФ.

Но и это не остановило экс-чиновника, и он обжаловал решение суда в апелляционном порядке.

поделиться ссылкой:

