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35 минут назад
В Кинешме автомобиль с пассажирами врезался в кирпичный забор
ФОТО, ВИДЕО
О ДТП у дома №3 на улице Василевского в Кинешме сообщает портал Кинешемец.RU. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и врезался в кирпичный забор у мельзавода за пешеходным переходом.
По утверждениям очевидцев аварии, пассажиры, находившиеся в «десятке», были пьяны.
Фото, видео: Кинешемец.RU
ключевые слова: ДТП
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Комментарии (3)
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- макссс33 минуты назаджаль наглухо не убился, синебот
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- Ili ya26 минут назадЧто ты гонишь, их не поймали во время, как дураков в Родниках. За все уплачено моими налогами.
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- XX1vek16 минут назадМашина - хлам!!! А забор то устоял!!!!! Что значит сделан в СССР !!!!
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