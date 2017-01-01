В Кинешме автомобиль с пассажирами врезался в кирпичный забор

ФОТО, ВИДЕО





О ДТП у дома №3 на улице Василевского в Кинешме сообщает портал Кинешемец.RU. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и врезался в кирпичный забор у мельзавода за пешеходным переходом.

По утверждениям очевидцев аварии, пассажиры, находившиеся в «десятке», были пьяны.

Фото, видео: Кинешемец.RU

поделиться ссылкой:

