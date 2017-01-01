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Новости

35 минут назад

В Кинешме автомобиль с пассажирами врезался в кирпичный забор

ФОТО, ВИДЕО


О ДТП у дома №3 на улице Василевского в Кинешме сообщает портал Кинешемец.RU. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и врезался в кирпичный забор у мельзавода за пешеходным переходом.

По утверждениям очевидцев аварии, пассажиры, находившиеся в «десятке», были пьяны.

Фото, видео: Кинешемец.RU



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • 33 минуты назад
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							жаль наглухо не убился, синебот								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • 26 минут назад
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							Что ты гонишь, их не поймали во время, как дураков в Родниках. За все уплачено моими налогами. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									XX1vek								
							
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  • 16 минут назад
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							Машина - хлам!!! А забор то устоял!!!!! Что значит сделан в СССР !!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области
				
сегодня, 11:30

				

				Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области 
								

					
	 В настоящее время работоспособность интернет-ресурсов восстановлена
				

				

	    			
    
	    				
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