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Участники автопробега «Берлин - Москва» возложили цветы к памятнику Героям фронта и тыла в Иванове
Автопробег дружбы «Берлин - Москва» проходит с 23 июля по 13 августа. В этом году в нем принимает участие более 300 человек из 16 стран, большая часть - из Германии. Самому младшему участнику - всего 6 месяцев, самому старшему - 78 лет. Участники автопробега едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Они посетят 45 городов России по 7 маршрутам: «Основной», «Карелия», «Золотое кольцо», «Волга», «Кавказ», «Крым», «Байкал». Маршрут «Золотое кольцо» проходит через город Иваново и Плес. В нем задействованы 10 участников.
Сегодня, 4 августа, гости посетили областной центр. Они побывали в музее имени Д.Г. Бурылина и музее ситца, а также совершили обзорную экскурсию по городу. Участники автопробега возложили цветы к Мемориалу Героям фронта и тыла.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Не верь глазам своим!
Это мероприятие, которое проходит на территории города Иваново и оно значимое, поэтому видимо пресс-служба Администрации и выходила на данное мероприятие.
А то что под статьей написано "пресс-служба Администрации города Иваново" - это правильно, так как если материал статьи взят с сайта Администрации для его размещения на стороннем информационном ресурсе, законном требуется указание источника получения информации или фото- видеоматериалов.
Публичное мероприятие без согласование - расшатывание устоев вождизма.
Ну а касаемо финансирования...права я не знаю, но думаю УЧАСТНИКИ автопробега (немцы) способны САМИ покрыть свои расходы.
И еще может быть банальное наблюдение, но автопробег "БЕРЛИН - Москва" - явно показывает на то что немцы сами оплачивают его.