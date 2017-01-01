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Новости

52 минуты назад

Участники автопробега «Берлин - Москва» возложили цветы к памятнику Героям фронта и тыла в Иванове

ФОТО


Автопробег дружбы «Берлин - Москва» проходит с 23 июля по 13 августа. В этом году в нем принимает участие более 300 человек из 16 стран, большая часть - из Германии. Самому младшему участнику - всего 6 месяцев, самому старшему - 78 лет. Участники автопробега едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Они посетят 45 городов России по 7 маршрутам: «Основной», «Карелия», «Золотое кольцо», «Волга», «Кавказ», «Крым», «Байкал». Маршрут «Золотое кольцо» проходит через город Иваново и Плес. В нем задействованы 10 участников.

Сегодня, 4 августа, гости посетили областной центр. Они побывали в музее имени Д.Г. Бурылина и музее ситца, а также совершили обзорную экскурсию по городу. Участники автопробега возложили цветы к Мемориалу Героям фронта и тыла.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: автопробег Германия
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Комментарии (16)

	


	

	

		
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  • 
								
									Zerdoger								
							
    • 
							
  • 46 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В автопробеге якобы принимает участие 300 (триста) человек. А на фото мы видим человек двенадцать, часть из которых, скорее всего, ивановцы.
    

    
Не верь глазам своим!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex_37_iv								
							
    • 
							
  • 29 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А ни чего, что в стать написано о том, что автопробег проходит с 23 июля по 13 августа, участники посетят 45 городов - видимо там к тем, кто есть сейчас изображен на фото, присоединятся еще участники, отсюда и будет 300 человек.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Zerdoger								
							
    • 
							
  • 44 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кстати, а причем здесь "пресс-служба администрации г. Иваново"? Неужели автопробег немецких поклонников Путина оплачивается из денег ивановских налогоплательщиков? Эй, ивановские чиновники, займитесь реальными проблемами нашего города, а не пиаром немецких туристов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex_37_iv								
							
    • 
							
  • 36 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что за бредни вы пишите, причем тут финонсирование автопробега? Вы о чем люди?
    
Это мероприятие, которое проходит на территории города Иваново и оно значимое, поэтому видимо пресс-служба Администрации и выходила на данное мероприятие.
    

    
А то что под статьей написано "пресс-служба Администрации города Иваново" - это правильно, так как если материал статьи взят с сайта Администрации для его размещения на стороннем информационном ресурсе, законном требуется указание источника получения информации или фото- видеоматериалов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 40 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А согласование с админивзяточной было?
    
Публичное мероприятие без согласование - расшатывание устоев вождизма.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 35 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это в Плесе, там туристы, типа заносят и чтобы их не лихорадить) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex_37_iv								
							
    • 
							
  • 34 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну наверное, если пресс-служба Администрация выходила на данное мероприятие, то я думаю что организаторы автопробега уведомили мэрию.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 30 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как бы считаете присутствие  кого то  из администрации согласованием? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex_37_iv								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я говорю о том, что организаторы наверняка уведомили Администрацию, и Администрация согласовала им это мероприятие... поэтому на него и выходили представители пресс-службы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 29 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Опять система двойных стандартов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 22 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							КПРФ так же гнобили, потом все как то собой рассосалось. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Иван_Иваныч								
							
    • 
							
  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А мне вот интересно, с чего вы взяли, что подобная акция привязана только к городу Иваново. На сколько мне известно - этот автопробег проходит (пройдет) по 45 городам России, как минимум это показывает, что мероприятие является Федеральным.
    
Ну а касаемо финансирования...права я не знаю, но думаю УЧАСТНИКИ автопробега (немцы) способны САМИ покрыть свои расходы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ева Королева								
							
    • 
							
  • 17 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Причем тут Администрация Иванова, маршрут то Москва-Берлин, это Федеральный уровень								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Это ж я								
							
    • 
							
  • 14 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ребятушки, вы о чем? Какие деньги ивановских налогоплательщиков???))))))) При чем тут!??? Ганцы за свой счет акцию устраивают.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Los_Sasha								
							
    • 
							
  • 14 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Автопробег дружбы "Берлин-Москва", как миним одно название должно жать понимание, что мероприятие Федеральное.
    
И еще может быть банальное наблюдение, но автопробег "БЕРЛИН - Москва" - явно показывает на то что немцы сами оплачивают его.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							так никто не против. Едут без проблем, адм. помогает. Вот только с меня согласование требуют, а туристам без проблем. Повторюсь это система двойных стандартов. И придумали ее в Мэрии. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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