Участники автопробега «Берлин - Москва» возложили цветы к памятнику Героям фронта и тыла в Иванове

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Автопробег дружбы «Берлин - Москва» проходит с 23 июля по 13 августа. В этом году в нем принимает участие более 300 человек из 16 стран, большая часть - из Германии. Самому младшему участнику - всего 6 месяцев, самому старшему - 78 лет. Участники автопробега едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Они посетят 45 городов России по 7 маршрутам: «Основной», «Карелия», «Золотое кольцо», «Волга», «Кавказ», «Крым», «Байкал». Маршрут «Золотое кольцо» проходит через город Иваново и Плес. В нем задействованы 10 участников.

Сегодня, 4 августа, гости посетили областной центр. Они побывали в музее имени Д.Г. Бурылина и музее ситца, а также совершили обзорную экскурсию по городу. Участники автопробега возложили цветы к Мемориалу Героям фронта и тыла.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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