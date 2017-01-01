В Иванове 9 вьетнамским детям незаконно предоставили гражданство РФ

Данный факт выявила прокуратура





В областном центре сотрудники ОМВД России по Ленинскому району по заявлениям граждан Вьетнама удостоверили факт приобретения гражданства Российской Федерации их детьми. Однако, как установила прокуратура в ходе проверки, сделано это было в нарушение требований миграционного законодательства.

Согласно ст. 12 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» приобретение гражданства РФ несовершеннолетними, родившимися на ее территории у иностранных граждан, возможно при условии, что государство, гражданами которого являются его родители, не предоставляет ребенку свое гражданство.

«В нарушение закона при наличии оснований для получения гражданства Социалистической республики Вьетнам по рождению, удостоверено приобретение гражданства России девятью несовершеннолетними», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки в суд было направлено требование признать приобретение гражданства РФ вьетнамскими детьми незаконным. Иск прокурора был удовлетворен судом в полном объеме.

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