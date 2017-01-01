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31 минуту назад
В Иванове автоледи будут биться за титул «Королева дорог»
В областном центре пройдут соревновании по автомобильному многоборью
12 августа на парковке ивановского ТРК «Ясень» состоятся соревнования по автомобильному многоборью «Королева дорог – 2017». К участию, причем, абсолютно бесплатному приглашаются все желающие автомобилистки.
Заявки на участие необходимо прислать не менее чем за 3 дня до соревнований на эл.почту: lisa19842007@mail.ru.
Начало регистрации - в 09.00. Старт соревнований - в 10.00.
ключевые слова: автомобили автоледи многоборье
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Комментарии (1)
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- Софокл23 минуты назадМожет ну нафиг такие соревнования да ещё на парковке? И так каждый день не по разу бьются и леди, и джентльмены.
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