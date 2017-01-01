В Иванове с желеобразным маракешем задержан житель Тейковского района

По факту наркопреступления возбуждено уголовное дело





Сотрудники полиции задержали на 3-й Завокзальной улице областного центра 31-летнего жители Тейковского района. При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли сверток с желеобразным веществом желто-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое средство «маракеш», общей массой почти 5 граммов,

По факту наркопреступления возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в УМВД по Ивановской области, ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

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