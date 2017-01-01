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Новости

45 минут назад

В Иванове с желеобразным маракешем задержан житель Тейковского района

По факту наркопреступления возбуждено уголовное дело


Сотрудники полиции задержали на 3-й Завокзальной улице областного центра 31-летнего жители Тейковского района. При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли сверток с желеобразным веществом желто-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое средство «маракеш», общей массой почти 5 граммов,

По факту наркопреступления возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в УМВД по Ивановской области, ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.



ключевые слова: наркотики полиция
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 13 минут назад
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							Так вот о чем поет ДансБэнд... 
    

    
Marrakesh, come to Marrakesh
    
to the city of gold near the sky
    
Marrakesh, come to Marrakesh								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области
				
сегодня, 11:30

				

				Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области 
								

					
	 В настоящее время работоспособность интернет-ресурсов восстановлена
				

				

	    			
    
	    				
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