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Новости

сегодня, 12:52

Победное выступление ивановского школьника и его бордер-колли на Первенстве России по аджилити

ВИДЕО


Как мы сообщали ранее, ивановский школьник Максим Гущин и его бордер-колли Торпеда стали победителями юниорского Первенства России по кинологическому спорту (аджилити). Они выиграли в самой многочисленной ростовой категории «Медиум» (рост собак до 50 см в холке).

Соревнования проходили 29-30 июля в Костроме. В Первенстве приняли участие 133 спортивные пары (спортсмен и собака) из разных регионов страны.

Максиму недавно исполнилось 14 лет. Он продолжатель семейной традиции - его мама – мастер спорта международного класса по кинологическому спорту Светлана Гущина, член сборной команды России, неоднократный участник и призёр Чемпионатов мира.

Сегодня в распоряжении нашей редакции оказалось видео того самого победного выступления Максима и Торпеды. Предлагаем его вашему вниманию.



ключевые слова: собаки кинологический спорт аджилити Первенство России
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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	       		Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области
				
сегодня, 11:30

				

				Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области 
								

					
	 В настоящее время работоспособность интернет-ресурсов восстановлена
				

				

	    			
    
	    				
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