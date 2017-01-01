Победное выступление ивановского школьника и его бордер-колли на Первенстве России по аджилити

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Как мы сообщали ранее, ивановский школьник Максим Гущин и его бордер-колли Торпеда стали победителями юниорского Первенства России по кинологическому спорту (аджилити). Они выиграли в самой многочисленной ростовой категории «Медиум» (рост собак до 50 см в холке).

Соревнования проходили 29-30 июля в Костроме. В Первенстве приняли участие 133 спортивные пары (спортсмен и собака) из разных регионов страны.

Максиму недавно исполнилось 14 лет. Он продолжатель семейной традиции - его мама – мастер спорта международного класса по кинологическому спорту Светлана Гущина, член сборной команды России, неоднократный участник и призёр Чемпионатов мира.

Сегодня в распоряжении нашей редакции оказалось видео того самого победного выступления Максима и Торпеды. Предлагаем его вашему вниманию.

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