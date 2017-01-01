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Новости

сегодня, 12:26

Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 5 августа

Праздничная программа, посвященная Дню Железнодорожника, начнется в 11.00 в парке культуры и отдыха им. Революции 1905 г.

В 12.00 в Ивановском зоопарке состоится праздник в честь символа зоопарка «День рыси» (ул. Ленинградская, д.2А).

Продолжается работа открытой рок-площадки «Россия – это мы!». Начало концерта под открытым небом в Арт-сквере в 15.00. В этот день на сцену выйдут группы «Пульсары» и «Devil Crash». Мероприятие состоится при хорошей погоде.

В рамках цикла мероприятий «На главной площади с оркестром» в сквере у памятника Я.П. Гарелину прозвучат музыкальные композиции в исполнении военного духового оркестра г. Тейково. Выступление начнется в 17.00 при хорошей погоде.

Воскресенье, 6 августа

Открытие чемпионата г. Иванова по кинологическому спорту пройдет в 10.00 на стадионе «Автокран» (ул. Некрасова, д. 61).

Городские парки культуры и отдыха приглашают ивановцев провести выходные на свежем воздухе.



ключевые слова: афиша
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области
				
сегодня, 11:30

				

				Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области 
								

					
	 В настоящее время работоспособность интернет-ресурсов восстановлена
				

				

	    			
    
	    				
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