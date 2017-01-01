Усатых мужчин и женщин в ивановский зоопарк будут пускать бесплатно

В областном центре отметят День рыси





5 августа состоится праздник в честь символа ивановского зоопарка «День Рыси», в рамках которого пройдет «Мяу вечеринка». Начало - в 12.00.

В программе: шерстяное шоу и кошачий квест.

«Все усатые папы и мамы и их дети до 10 лет проходят бесплатно», - говорится в сообщении ивановского зоопарка.

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