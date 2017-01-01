Новости
сегодня, 12:24
Усатых мужчин и женщин в ивановский зоопарк будут пускать бесплатно
В областном центре отметят День рыси
5 августа состоится праздник в честь символа ивановского зоопарка «День Рыси», в рамках которого пройдет «Мяу вечеринка». Начало - в 12.00.
В программе: шерстяное шоу и кошачий квест.
«Все усатые папы и мамы и их дети до 10 лет проходят бесплатно», - говорится в сообщении ивановского зоопарка.
- оцените новость:
-
(0)
- 924
- 4
Комментарии (4)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- tt160978@mail.ruсегодня, 12:27Очень интересно посмотреть на усатых мам и их детей до 10 лет...
-
- Вадимсегодня, 12:45Бодиарт на лице не так уж и сложно сделать, тем более кошки.
-
- Помидорина15 минут назадЖалко что губернатора не пустят. Так бы хотелось на него в зоопарке посмотреть...
-
- Los_Sasha9 минут назадклассная новость и идея) мне очень нравится, осталось усы отрастить)
Новость дня
сегодня, 11:51В Иванове 15-летний мотоциклист с пассажиркой на большой скорости врезался в маршрутку
ВИДЕО жуткого столкновения
-
(0)
- 2449
сегодня, 11:30Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области
В настоящее время работоспособность интернет-ресурсов восстановлена
-
(0)
- 557