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Новости

сегодня, 12:24

Усатых мужчин и женщин в ивановский зоопарк будут пускать бесплатно

В областном центре отметят День рыси


5 августа состоится праздник в честь символа ивановского зоопарка «День Рыси», в рамках которого пройдет «Мяу вечеринка». Начало - в 12.00.

В программе: шерстяное шоу и кошачий квест.

«Все усатые папы и мамы и их дети до 10 лет проходят бесплатно», - говорится в сообщении ивановского зоопарка.



ключевые слова: зоопарк рысь усы
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									tt160978@mail.ru								
							
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  • сегодня, 12:27
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							Очень интересно посмотреть на усатых мам и их детей до 10 лет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вадим								
							
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  • сегодня, 12:45
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							Бодиарт на лице не так уж и сложно сделать, тем более кошки. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 15 минут назад
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							Жалко что губернатора не пустят. Так бы хотелось на него в зоопарке посмотреть... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Los_Sasha								
							
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  • 9 минут назад
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							классная новость и идея) мне очень нравится, осталось усы отрастить)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области
				
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				Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области 
								

					
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