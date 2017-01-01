В Иванове 15-летний мотоциклист с пассажиркой на большой скорости врезался в маршрутку

ВИДЕО жуткого столкновения





ДТП случилось 2 августа около 10 часов вечера на пересечении улиц Куконковых и Павла Большевикова в областном центре. 15-летний парень, не имея прав управления, на большой скорости вылетел на перекресток на мотоцикле «Стел Флэйм» на красный сигнал светофора и врезался в маршрутку. Микроавтобус в этот момент поворачивал на зеленый сигнал дополнительной секции. Удар был настолько сильным, что парня буквально выбросило из седла, он перевернулся в воздухе и упал в нескольких метрах от мотоцикла.

В результате ДТП пострадал как сам мотоциклист, так и его 17-летняя пассажирка. Оба госпитализированы с сочетанными травмами, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Видео: УГИБДД

поделиться ссылкой:

