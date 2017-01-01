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33 минуты назад
В Иванове 15-летний мотоциклист с пассажиркой на большой скорости врезался в маршрутку
ВИДЕО жуткого столкновения
ДТП случилось 2 августа около 10 часов вечера на пересечении улиц Куконковых и Павла Большевикова в областном центре. 15-летний парень, не имея прав управления, на большой скорости вылетел на перекресток на мотоцикле «Стел Флэйм» на красный сигнал светофора и врезался в маршрутку. Микроавтобус в этот момент поворачивал на зеленый сигнал дополнительной секции. Удар был настолько сильным, что парня буквально выбросило из седла, он перевернулся в воздухе и упал в нескольких метрах от мотоцикла.
В результате ДТП пострадал как сам мотоциклист, так и его 17-летняя пассажирка. Оба госпитализированы с сочетанными травмами, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Видео: УГИБДД
ключевые слова: ДТП мотоцикл несовершеннолетние маршрутка
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Комментарии (3)
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- Сергей Беляков28 минут назадДостали эти мотоциклисты! Гоняют по Лежневской, а гаишникам хоть бы хны! Останавливают других, а на этих идиотов рукой машут. Да хоть бы поубивались все!
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- Софокл11 минут назадА что гаишники сделают - погонятся на Приоре за спортивным мотоциклом? Догнать не догонят, а только хуже могут сделать.
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- макссс21 минуту назад15 летний олень неужачно совершил попытку суицида
Новость дня
33 минуты назадВ Иванове 15-летний мотоциклист с пассажиркой на большой скорости врезался в маршрутку
ВИДЕО жуткого столкновения
-
(0)
- 834