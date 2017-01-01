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Новости

33 минуты назад

В Иванове 15-летний мотоциклист с пассажиркой на большой скорости врезался в маршрутку

ВИДЕО жуткого столкновения


ДТП случилось 2 августа около 10 часов вечера на пересечении улиц Куконковых и Павла Большевикова в областном центре. 15-летний парень, не имея прав управления, на большой скорости вылетел на перекресток на мотоцикле «Стел Флэйм» на красный сигнал светофора и врезался в маршрутку. Микроавтобус в этот момент поворачивал на зеленый сигнал дополнительной секции. Удар был настолько сильным, что парня буквально выбросило из седла, он перевернулся в воздухе и упал в нескольких метрах от мотоцикла.

В результате ДТП пострадал как сам мотоциклист, так и его 17-летняя пассажирка. Оба госпитализированы с сочетанными травмами, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Видео: УГИБДД



ключевые слова: ДТП мотоцикл несовершеннолетние маршрутка
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									Сергей Беляков								
							
    • 
							
  • 28 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Достали эти мотоциклисты! Гоняют по Лежневской, а гаишникам хоть бы хны! Останавливают других, а на этих идиотов рукой машут. Да хоть бы поубивались все!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • 11 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что гаишники сделают - погонятся на Приоре за спортивным мотоциклом? Догнать не догонят, а только хуже могут сделать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 21 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							15 летний олень неужачно совершил попытку суицида								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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