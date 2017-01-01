Была обнаружена вероятность хакерских атак на сайты правительства Ивановской области

В настоящее время работоспособность интернет-ресурсов восстановлена





Несколько дней не работали практически все официальные сайты исполнительных органов государственной власти Ивановской области. Как сообщили специалисты «Ростелекома», «в виду обнаружения вероятности хакерских и кибер-атак на ряд ресурсов правительства Ивановской области оперативно были проведены профилактические работы, в том числе обновлено программное обеспечение».

Напомним, региональный департамент развития информационного общества заключил договор с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг «Виртуального центра обработки данных». В рамках договора на облачную площадку «Ростелекома» переведены 26 сайтов органов государственной власти Ивановской области.

В настоящий момент работоспособность всех ресурсов восстановлена, идет обновление контента.

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