В Фурманове суд лишил водительских прав 30-летнего наркомана





Удостоверение на право управления транспортным средством категории «В» было выдано 30-летнему жителю Фурманова еще в 2009 году. Однако, как выяснила прокуратура, мужчина в настоящее время состоит на учете в областном наркодиспансере у врача-нарколога с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов».

В связи с этим надзорным органом в суд был подан иск с требованием лишить наркозависимого водителя прав. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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