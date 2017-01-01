Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:12

В Фурманове суд лишил водительских прав 30-летнего наркомана


Удостоверение на право управления транспортным средством категории «В» было выдано 30-летнему жителю Фурманова еще в 2009 году. Однако, как выяснила прокуратура, мужчина в настоящее время состоит на учете в областном наркодиспансере у врача-нарколога с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов».

В связи с этим надзорным органом в суд был подан иск с требованием лишить наркозависимого водителя прав. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: водительские права наркомания прокуратура суд
  • оцените новость:
  • (0)
  • 400
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня