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сегодня, 10:58

В снятом с ивановца клеще обнаружили возбудитель энцефалита

Всего за неделю был исследован 61 паразит


По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за период с 27 июня по 3 августа на территории Ивановской области было зарегистрировано 139 обращений по поводу укусов клещами. Среди обратившихся в лечебно-профилактические учреждения – 18 детей. В сравнении с предыдущей неделей количество обращений уменьшилось на 4,1%, том числе среди детей - на 25%.

В областном Центре гигиены и эпидемиологии за неделю был исследован 61 клещ. В одном из них обнаружили возбудитель клещевого вирусного энцефалита (г. Иваново, клещ был снят с человека), в 15 – выделены боррелии, в 5 – эрлихии.



ключевые слова: клещи энцефалит
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