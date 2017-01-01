За нападение на прохожего и кражу нательного крестика ивановец получил 5 лет тюрьмы

Сам подсудимый факт хищения отрицал





Вынесен приговор в отношении 29-летнего ранее судимого жителя областного центра. Он признан виновным в грабеже с применением насилия.

Преступление было совершено в ноябре 2016 года. На улице Крутицкой в Иванове злоумышленник напал на прохожего, избил его и, сорвав с его шеи золотую цепочку с нательным крестом, скрылся. Ущерб составил 65 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал только в части применения насилия в отношении потерпевшего. Кражу крестика и цепочки отрицал.

В итоге суд приговорил молодого человека к 5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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