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7 минут назад
За нападение на прохожего и кражу нательного крестика ивановец получил 5 лет тюрьмы
Сам подсудимый факт хищения отрицал
Вынесен приговор в отношении 29-летнего ранее судимого жителя областного центра. Он признан виновным в грабеже с применением насилия.
Преступление было совершено в ноябре 2016 года. На улице Крутицкой в Иванове злоумышленник напал на прохожего, избил его и, сорвав с его шеи золотую цепочку с нательным крестом, скрылся. Ущерб составил 65 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал только в части применения насилия в отношении потерпевшего. Кражу крестика и цепочки отрицал.
В итоге суд приговорил молодого человека к 5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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