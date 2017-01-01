Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

7 минут назад

За нападение на прохожего и кражу нательного крестика ивановец получил 5 лет тюрьмы

Сам подсудимый факт хищения отрицал


Вынесен приговор в отношении 29-летнего ранее судимого жителя областного центра. Он признан виновным в грабеже с применением насилия.

Преступление было совершено в ноябре 2016 года. На улице Крутицкой в Иванове злоумышленник напал на прохожего, избил его и, сорвав с его шеи золотую цепочку с нательным крестом, скрылся. Ущерб составил 65 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал только в части применения насилия в отношении потерпевшего. Кражу крестика и цепочки отрицал.

В итоге суд приговорил молодого человека к 5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: грабеж насилие избиение суд приговор
  • оцените новость:
  • (0)
  • 67
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации