Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 4 августа





По сообщению ивановской мэрии, сегодня в областном центре будут продолжены ремонтные работы на улицах 8 Марта (устройство выравнивающего слоя) и Дзержинского (фрезерование покрытия).

Укладка щебня и разработка корыта под дорожную одежду будет вестись в рамках ремонта дороги на улице Станкостроителей.

На Вокзальной площади проводится разработка траншей для устройства подземной линии электроснабжения и прокладки труб, ремонт ливневой канализации, вывоз рельсов, шпал трамвайных путей и снесенных аварийных деревьев.

Ремонт тротуаров продолжится на улицах Дзержинского, Бубнова (у дома № 47), Рабфаковская и Наговицыной-Икрянистовой и Летчика Лазарева.

Ремонт с применением инертным материалом пройдет на улице Продольная (от улицы Свободы до улицы Собинова).

Ямочный ремонт проезжей части продолжится на улицах Свободы, Стефенсона, Лебедева-Кумача и проспекте Текстильщиков, а также на внутриквартальной дороге в районе улицы Шошина (у домов 15 и 19).

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