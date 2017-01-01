В Ивановской области мужчина упал с мопеда и погиб

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ДТП случилось 3 августа около 03.50 на улице Крупской в поселке Новописцово Вичугского района. 43-летний мужчина, не имея права управления, ехал на мопеде и упал. В результате мопедист от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Фото: УГИБДД

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