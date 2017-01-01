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Новости

сегодня, 00:23

Ивановка получила ранения при взрыве склада боеприпасов в Абхазии


Министерство здравоохранения Республики Абхазия обнародовало список пострадавших граждан Российской Федерации при взрыве на складе боеприпасов в селе Приморское Гудаутского района. Среди них – жительница города Иваново (Ивановская область, РФ) Румянцева Анна Николаевна.

Напомним, в результате взрыва на военном складе боеприпасов в Абхазии 2 августа 60 человек, включая двоих детей, получили ранения. Среди пострадавших - 35 россиян. Две женщины из Санкт-Петербурга погибли.



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