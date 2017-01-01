На трассе Иваново-Ярославль перевернулся большегруз

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Сегодня днем на трассе Иваново-Ярославль в ДТП попал большегруз. Грузовик съехал на обочину и опрокинулся на правый бок. Как произошла автоавария и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Информация уточняется.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

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