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Новости

сегодня, 20:09

Глава Плеса: "На центральных улицах невозможно обеспечить безопасность пикетов из-за туристов"

Волонтеры штаба Навального обжалуют в суде отказ в согласовании пикета в Плесе

Глава Плеса Ольга Орлова не согласовала волонтерам штаба Алексея Навального в Ивановской области проведение пикета "...по информированию граждан о социально-экономическом кризисе и пути выхода из него" 6 августа на улице Советской - на центральной улице Плеса на набережной Волги.

По мнению главы, "...место пикетирования является местом массового пребывания людей.., организованные туристические группы передвигаются по набережной, посещают музеи."
Объясняя свой отказ, она сообщила заявителям, что "...на указанном месте не может быть обеспечена безопасность пикетирования". 
Глава Плеса отправила заявителей проводить пикет на улицу Лесная, между домами 20 и 22.

В Приволжске 4 августа состоится заседание суда, на котором волонтеры обжалуют отказ главы Плеса провести пикет на улице Советской.



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									adimivz								
							
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  • 37 минут назад
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							О чем информировать? о "социально-экономическом кризисе"? Это информировать тех, кто в состоянии за обед выложить 450 рубликов? За комплексный. Так это им сразу к даче ехать надо.
    
Идиоты. Люди едут отдыхать, а не песнопения майданутых слушать. А местным глубоко насордать на них - у местных "сезон".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вадим								
							
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  • 16 минут назад
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							Адимив,а может уже Плес совсем закрытым сделать что бы не травмировать психику тех кто :кто в состоянии за обед выложить 450 рубликов? За комплексный
    
???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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