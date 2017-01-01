Глава Плеса: "На центральных улицах невозможно обеспечить безопасность пикетов из-за туристов"

Волонтеры штаба Навального обжалуют в суде отказ в согласовании пикета в Плесе



В Приволжске 4 августа состоится заседание суда, на котором волонтеры обжалуют отказ главы Плеса провести пикет на улице Советской.

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Глава Плеса Ольга Орлова не согласовала волонтерам штаба Алексея Навального в Ивановской области проведение пикета "...по информированию граждан о социально-экономическом кризисе и пути выхода из него" 6 августа на улице Советской - на центральной улице Плеса на набережной Волги.По мнению главы, ".Объясняя свой отказ, она сообщила заявителям, что "".Глава Плеса отправила заявителей проводить пикет на улицу Лесная, между домами 20 и 22.