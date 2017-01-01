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26 минут назад
В Иванове напротив Казанской церкви появилось аген_ство недвижЕмости
ФОТО и реакция мэра Владимира Шарыпова
Пользователь Твиттера Сергей Гусев через соцсеть обратился к главе города Иваново. «Добрый день. Русский язык уже не в почёте? (Шереметьевский проспект, напротив храма Казанской иконы)», - написал он, присовокупив фотодоказательство.
На что Владимир Шарыпов в том же Твиттере ответил: «Даже не знаю, кому перенаправить такое чудо))) поправим с @ivgoradm».
Между тем сам ревнитель русского языка в своем сообщении допустил ошибку: проспект называется не Шереметьевский, а Шереметевский - без мягкого знака.
Фото: Твиттер / Сергей Гусев
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Комментарии (4)
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- Сергей Беляков22 минуты назадНу, ШереметЬевский тоже как бы не это самое ))
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- жигулини21 минуту назадвот и бесплатную рекламу сделали, нацалника будет доволен
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- Тутошний Я16 минут назадЭто носороги по ходу открыли))) Направить туда вчерашних десантников на разборку)))
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- IvZ2 минуты назадОдин неуч учит другого, как нужно правильно писать. Бояре Шереметевы одобряют.
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