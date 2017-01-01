В Иванове напротив Казанской церкви появилось аген_ство недвижЕмости

ФОТО и реакция мэра Владимира Шарыпова





Пользователь Твиттера Сергей Гусев через соцсеть обратился к главе города Иваново. «Добрый день. Русский язык уже не в почёте? (Шереметьевский проспект, напротив храма Казанской иконы)», - написал он, присовокупив фотодоказательство.

На что Владимир Шарыпов в том же Твиттере ответил: «Даже не знаю, кому перенаправить такое чудо))) поправим с @ivgoradm».



Между тем сам ревнитель русского языка в своем сообщении допустил ошибку: проспект называется не Шереметьевский, а Шереметевский - без мягкого знака.



Фото: Твиттер / Сергей Гусев

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