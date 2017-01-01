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Новости

26 минут назад

В Иванове напротив Казанской церкви появилось аген_ство недвижЕмости

ФОТО и реакция мэра Владимира Шарыпова


Пользователь Твиттера Сергей Гусев через соцсеть обратился к главе города Иваново. «Добрый день. Русский язык уже не в почёте? (Шереметьевский проспект, напротив храма Казанской иконы)», - написал он, присовокупив фотодоказательство.

На что Владимир Шарыпов в том же Твиттере ответил: «Даже не знаю, кому перенаправить такое чудо))) поправим с @ivgoradm».

Между тем сам ревнитель русского языка в своем сообщении допустил ошибку: проспект называется не Шереметьевский, а Шереметевский - без мягкого знака.

Фото: Твиттер / Сергей Гусев



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Сергей Беляков								
							
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  • 22 минуты назад
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							Ну, ШереметЬевский тоже как бы не это самое ))
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									жигулини								
							
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  • 21 минуту назад
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							вот и бесплатную рекламу сделали, нацалника будет доволен								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • 16 минут назад
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							Это носороги по ходу открыли))) Направить туда вчерашних десантников на разборку)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • 2 минуты назад
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							Один неуч учит другого, как нужно правильно писать. Бояре Шереметевы одобряют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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