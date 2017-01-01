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сегодня, 18:25
Футболист «Арсенала» перешел в «Текстильщик»
Ивановский «Текстильщик» в преддверии гостевого матча с лидером чемпионата - клубом «Муром» - внес в свой заявочный список футболиста тульского «Арсенала».
Новобранцем «красно-черных» стал 24-летний голкипер «пушкарей», воспитанник подмосковного УОР «Мастер-Сатурн» Алексей Скорняков. Ранее он имел опыт выступления за молодежную команду московского «Спартака».
ключевые слова: спорт футбол "Текстильщик"
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