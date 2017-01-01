Футболист «Арсенала» перешел в «Текстильщик»





Ивановский «Текстильщик» в преддверии гостевого матча с лидером чемпионата - клубом «Муром» - внес в свой заявочный список футболиста тульского «Арсенала».

Новобранцем «красно-черных» стал 24-летний голкипер «пушкарей», воспитанник подмосковного УОР «Мастер-Сатурн» Алексей Скорняков. Ранее он имел опыт выступления за молодежную команду московского «Спартака».

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