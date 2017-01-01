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Грубые нарушения ПДД водителем ивановского автобуса попали на видео
Нарушителя не смущает ни сплошная линия, ни встречная полоса, ни красный свет - ВИДЕО
Водителю пассажирского автобуса 8-го маршрута, похоже, правила не писаны. Ни сплошная линия, ни встречная полоса, ни красный свет. Запретов нет. Вероятнее всего, публикацией заинтересуются сотрудники ГИБДД.
Это видео снято 31 июля около 6 вечера. Улица Смирнова. Поток движется от Меланжевого комбината к улице Бубнова. Перед перекрестком слева появляется «ПАЗик». Двигается он по встречной полосе, через сплошную линию. При этом, отмечают очевидцы, едва ли не задевая две машины. Перестроиться у него не получилось. Так он на красный сигнал выезжает на перекресток, ждет зеленый. Вдохновившись плохим примером, «Тойота» пересекает два ряда, поворачивает направо.
«На следующем перекрестке тот же «ПАЗик» с улицы Лежневской пересекает перекресток на желто-красный сигнал светофора. То есть ему всего этого показалось мало», - рассказал нам автомобилист, заснявший все это на видеорегистратор.
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Комментарии (3)
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- Тутошний Я47 минут назадУ нас это давно уже стало в порядке вещей)
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- Tiger Claw28 минут назадДавно пора наводить порядок и наказывать не только водителей, но и перевозчиков. Правила в принципе не соблюдают водители пазиков, богданов и газелей.
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- макссс14 минут назадВодилу тойоты скрестить с водилой пазика!!!
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