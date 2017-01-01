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3 минуты назад
Ивановский школьник и его пес Торпеда стали победителями Первенства России по кинологическому спорту
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29-30 июля в Костроме состоялось юниорское Первенство России по кинологическому спорту (аджилити). В соревнованиях приняли участие 133 спортивные пары (спортсмен и собака) из разных регионов страны. В самой многочисленной ростовой категории «Медиум» (рост собак до 50 см в холке) победил ивановский школьник Максим Гущин с бордер-колли Торпеда.
Максиму недавно исполнилось 14 лет. Он продолжатель семейной традиции - его мама – мастер спорта международного класса по кинологическому спорту Светлана Гущина, член сборной команды России, неоднократный участник и призёр Чемпионатов мира.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
ключевые слова: собаки кинологический спорт аджилити Первенство России
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