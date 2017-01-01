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«Аномальная зона» у ивановской мэрии
Или рассказ о том, где деньги лежат - ВИДЕО
Интересное письмо и видео, своего рода мини-исследование пришло в нашу редакцию сегодня. Его автор всего лишь 5 минут постоял на парковке у ивановской мэрии с включенным видеорегистратором и вот что из этого вышло (публикуем текст письма полностью):
«Довелось мне как-то побывать на парковке около городской Администрации и общественной приемной ЕР (она же парковка около ТЦ Воздвиженка).
Оказалось, что это «аномальная зона» в нашем городе. В данном месте и пешеходы, и водители напрочь забывают правила дорожного движения, а иногда и элементарные правила безопасности, рискуя своей жизнью и жизнями окружающих людей.
Так, за 5 минут, снятых на видеорегистратор, там произошло 21 нарушение правил дорожного движения на общую сумму 15 500 рублей. Такое там происходит каждый день в течение всего рабочего дня.
Простые расчеты показывают, что за год только на этом перекрестке можно собрать более полумиллиарда штрафов (5 минут – 15 000 рублей, 1 час – 180 000 рублей, 1 день (с 8:00 до 18:00) – 1 800 000 рублей, 1 месяц – 54 000 000 рублей, 1 год – 648 000 000 рублей!).
Посмотрим статистику по камерам фото- и видеонаблюдения, например, за 2015 год (http://www.ivanovonews.ru/reports/detail.php?id=681178):
С девяти стационарных комплексов было выписано штрафов на 127 миллионов рублей (14.1 млн. с одной камеры).
14 млн vs 648 млн.
Не очень выгодное сравнение получается… Но, как говорят французы: C'est la vie!
А чего еще ожидать, если в городе не встретишь на дороге ни одного сотрудника ГИБДД. И пешеходы, и водители абсолютно ничего не боятся, т.к. знают, что принцип неотвратимости наказания не действует даже на центральных площадях города.
PS. Не нарушайте правила дорожного движения – жизнь у всех одна!»
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Комментарии (1)
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- Фокин Валерий17 минут назадВот как раз именно такие мини-расследования и можно было бы в раздел "блоги" писать (подкрепляя видеоматериалами). Это к вопросу об обновлении и модернизации сайта.
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