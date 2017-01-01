«Аномальная зона» у ивановской мэрии

Или рассказ о том, где деньги лежат - ВИДЕО





Интересное письмо и видео, своего рода мини-исследование пришло в нашу редакцию сегодня. Его автор всего лишь 5 минут постоял на парковке у ивановской мэрии с включенным видеорегистратором и вот что из этого вышло (публикуем текст письма полностью):

«Довелось мне как-то побывать на парковке около городской Администрации и общественной приемной ЕР (она же парковка около ТЦ Воздвиженка).

Оказалось, что это «аномальная зона» в нашем городе. В данном месте и пешеходы, и водители напрочь забывают правила дорожного движения, а иногда и элементарные правила безопасности, рискуя своей жизнью и жизнями окружающих людей.

Так, за 5 минут, снятых на видеорегистратор, там произошло 21 нарушение правил дорожного движения на общую сумму 15 500 рублей. Такое там происходит каждый день в течение всего рабочего дня.

Простые расчеты показывают, что за год только на этом перекрестке можно собрать более полумиллиарда штрафов (5 минут – 15 000 рублей, 1 час – 180 000 рублей, 1 день (с 8:00 до 18:00) – 1 800 000 рублей, 1 месяц – 54 000 000 рублей, 1 год – 648 000 000 рублей!).

Посмотрим статистику по камерам фото- и видеонаблюдения, например, за 2015 год (http://www.ivanovonews.ru/reports/detail.php?id=681178):

С девяти стационарных комплексов было выписано штрафов на 127 миллионов рублей (14.1 млн. с одной камеры).

14 млн vs 648 млн.

Не очень выгодное сравнение получается… Но, как говорят французы: C'est la vie!

А чего еще ожидать, если в городе не встретишь на дороге ни одного сотрудника ГИБДД. И пешеходы, и водители абсолютно ничего не боятся, т.к. знают, что принцип неотвратимости наказания не действует даже на центральных площадях города.

PS. Не нарушайте правила дорожного движения – жизнь у всех одна!»

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